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Kütahya'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalamalarda toplamda, 6,68 gram bonzai, 1,60 gram esrar, 1,04 gram skunk ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

Kütahya\'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
20.01.2024 - 20:48,  Güncelleme: 20:50
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Kütahya'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.A ve F.S isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile yapılan planlı dosya çerçevesinde 4 farklı ara yakalama yapıldı. Yakalamalarda toplamda, 6,68 gram bonzai, 1,60 gram esrar, 1,04 gram skunk ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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