Kütahya\'da 2025 Yılı Yatırım Toplantısı

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Kütahya'da 2025 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı yatırımları değerlendirilirken, kentin gelişimi açısından önem taşıyan projeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Musa Işın, 2024 yılı yatırım programında yer alan 769 kamu yatırım projesinden 479'unun tamamlandığını belirtti. Ayrıca, 33 projenin ihale aşamasında olduğunu, 166 projenin yapımının sürdüğünü ve 63 projenin hazırlık aşamasında olduğunu aktardı.

2024 yılı için öngörülen 14 milyar 394 milyon TL yatırımın 10 milyar 709 milyon TL'sinin harcandığını belirten Vali Işın, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 74,64 olduğunu ifade etti.

Sektörlere ayrılan yatırım paylarına da değinen Vali Işın, en büyük payı yüzde 21,2 ile diğer kamu hizmetlerinin aldığını belirtti. Bunu yüzde 19,7 ile ulaştırma, yüzde 14,8 ile konut, yüzde 11,2 ile eğitim, yüzde 8,2 ile tarım, yüzde 7,9 ile madencilik, yüzde 6,3 ile imalat, yüzde 4,7 ile turizm, yüzde 3 ile sağlık ve yüzde 2,5 ile enerji sektörlerinin takip ettiğini söyledi.

Yeni yıl yatırım programı kapsamında 7 milyar 800 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edildiğini duyuran Vali Işın, bu bütçede İl Özel İdaresi'nin cari harcamaları ve sosyal yardımların yer almadığını vurguladı.

Kütahya'nın gelişimi için büyük önem taşıyan projelerin hayata geçirilmesi konusunda denetim ve takip çalışmalarının titizlikle yürütüleceğini belirten Vali Işın, yatırımların kente hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA