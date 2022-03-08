Kütahya'da 31 bin 141 çiftçiye 64 milyon TL'lik destek ödemesi - Son Dakika
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Kütahya'da 31 bin 141 çiftçiye 64 milyon TL'lik destek ödemesi

08.03.2022 17:19
Kütahya'da 31 bin 141 çiftçiye 64 milyon TL'lik destek ödemesi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde 23 bin 436 çiftçiye 47 milyon 935 bin 147 TLmazot-gübre desteği, 7 bin 705 çiftçiye de 16 milyon 37 bin 495 TL yem bitki desteği ödemesi yapılacağını duyurdu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde 23 bin 436 çiftçiye 47 milyon 935 bin 147 TLmazot-gübre desteği, 7 bin 705 çiftçiye de 16 milyon 37 bin 495 TL yem bitki desteği ödemesi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Toplamda 31 bin 141 çiftçiye 63 milyon 972 bin 643 TL tutan ödemeler başladı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerin 8 Mart 2022 Cuma Salı günü saat: 18: 00 itibariyle, kimlik numarası "4-6" olan üreticilerin 11 Mart 2022 Cuma günü saat: 18: 00 itibariyle, ve kimlik numarası "8" olan üreticilerin de 18 Mart 2022 Cuma günü saat: 18: 00 itibariyle, Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacak" denildi.(EFE-) - KÜTAHYA

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Türk Lirası, Kütahya, Bitki, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 31 bin 141 çiftçiye 64 milyon TL'lik destek ödemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 31 bin 141 çiftçiye 64 milyon TL'lik destek ödemesi - Son Dakika
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