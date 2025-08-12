Kütahya'da Açık Hava Sinema Etkinliği: Salako Filmi Gösterildi - Son Dakika
Yerel

Kütahya'da Açık Hava Sinema Etkinliği: Salako Filmi Gösterildi

12.08.2025 09:27  Güncelleme: 09:29
Kütahya Belediyesi, 2025 Sıtkı Olçar Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği açık hava sinema etkinliğinde 1974 yapımı komedi filmi 'Salako'yu izleyicilerle buluşturdu. Etkinlikte Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kütahya Belediyesi tarafından 2025 Sıtkı Olçar Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşen açık hava sineması etkinliğinde, 1974 yapımı komedi filmi "Salako" vatandaşlarla buluştu.

Yoncalı Meydanı'nda yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen etkinlikte, kadrosunda Kemal Sunal, Meral Zeren, İhsan Yüce, Feridun Çölgeçen, Oktar Durukan gibi değerli oyuncuların yer aldığı, Atıf Yılmaz tarafından yönetilen filmle vatandaşlar açık havada sinemanın tadını doyasıya çıkardı.

Babasının Emine'yi sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışmasıyla gelişen olayları anlatan filmin gösteriminde, Kütahya Belediyesi tarafından yapılan ikramlarla keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar, bu tür faaliyetlerin yaz akşamlarına ayrı bir değer kattığını belirterek şehrimizin farklı noktalarında da devam etmesi yönündeki taleplerini iletti ve duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kültür sanat faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, film gösteriminin sonunda vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, keyifli sohbetler gerçekleştirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

