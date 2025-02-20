Kütahya'da Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kütahya\'da Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kütahya'da düzenlenen Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'nda 2024 yılı hedefleri ve istatistikleri ele alındı. Toplantıya Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve komisyon üyeleri katıldı.

20.02.2025 12:27  Güncelleme: 12:28
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Kütahya'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Yardımcısı Fikret Zaman ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2024 yılı faaliyetleri, istatistikleri ve 2025 yılı hedefleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından 2024 yılına ait istatistik verileri Vali Musa Işın ve komisyon üyeleri tarafından değerlendirilerek, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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