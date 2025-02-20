Kütahya\'da Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Kütahya'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Yardımcısı Fikret Zaman ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2024 yılı faaliyetleri, istatistikleri ve 2025 yılı hedefleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından 2024 yılına ait istatistik verileri Vali Musa Işın ve komisyon üyeleri tarafından değerlendirilerek, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA