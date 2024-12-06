Kütahya'da Acil Sağlık Farkındalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Acil Sağlık Farkındalığı

Kütahya\'da Acil Sağlık Farkındalığı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansların geçiş üstünlüğü ve yol verme konusunda toplantı düzenledi.

06.12.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, ambulansların trafikte geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek ve "Fermuar sistemi" ile yol verme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Etkinlik, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Buttan, "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla yaptığı sunumda, ambulansların hızlı ulaşımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Dr. Buttan, "Acil durumlarda geçen her saniye bir hayatın kurtarılmasında büyük fark oluşturur. Sürücülerin duyarlılığı ve fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi, hem hayat kurtarır hem de trafik düzenini sağlar" dedi.

Kütahya Bölge Trafik Şube Müdürü Fatih Çakırtaş ise konuşmasında, ambulanslara yol vermenin yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Çakırtaş, "Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın ışıklı ve sesli uyarılarını duyan her sürücü yol vermek zorundadır. Yol vermemenin hem trafik cezaları hem de diğer yaptırımları vardır. Ancak, en önemlisi insan hayatına verdiğimiz değer olmalıdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, trafik, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Acil Sağlık Farkındalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:27:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Acil Sağlık Farkındalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.