Kütahya\'da Aileyi Koruma ve Güçlendirme İçin Eylem Planı Hazırlandı

Vali Musa Işın'ın talimatıyla, Kütahya'da ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla "Aileyi Koruma ve Güçlendirme İl Eylem ve Faaliyet Planı" hazırlandı.
Projenin hedefleri ve faaliyetleri Vali Işın'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda paydaşlarla istişare edildi. Toplantıda, 6 hedef ve 34 faaliyet belirlendi.
"Aile, hayat boyu gelişim ve öğrenme", "Aile, eşitlik ve adalet", "Aile ve refah", "Aile ve çevre", "Aile, teknoloji ve dijitalleşme" ve "Aile odaklı sosyal hizmetler" konularında belirlenen hedeflere uygun faaliyet planı oluşturuldu.
Projenin hayırlı olmasını dileyen Işın, "Kütahya'mız huzur ve güven şehri. İktisadi kalkınma, alt-üst yapı yatırımları gibi konular önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ancak unutmamamız gereken bir diğer önemli unsur da insanlarımız, ailelerimiz, bireylerimiz, gençlerimiz ve aile kurumlarımızdır. Aile konusunda ihmalkar davranamayız. Ailelerimizin korunması, aile içi iletişimin iyileştirilmesi, toplumsal yapımızı ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmada hayati rol oynar" dedi.
Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek projenin birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle hayata geçirileceğini belirten Vali, "Kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler, emniyet ve jandarma, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlüğü, Kütahya Barosu, müftülük ve Yeşilay gibi önemli paydaşlarımızın aktif katılımıyla bütüncül bir çalışma yapılacak. Toplumun her kesimine ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.
Her ay düzenlenecek faaliyetlerle birlikte, geri bildirimler alınarak projenin sürekli iyileştirileceğine dikkat çeken Işın, "Sorumluluğumuz büyük ancak inanıyorum ki birlikte hareket ettiğimizde başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Projemizin hayırlı olmasını diler, katkı sunacak tüm paydaşlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Aileyi Koruma ve Güçlendirme İl Eylem ve Faaliyet Planı kapsamında, evlilik öncesinde ve sonrasında bireylere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacak. Hizmetler, hem yüz yüze görüşmeler hem de çevrim içi platformlar üzerinden düzenlenecek eğitimler ve seminerler aracılığıyla desteklenecek.
Medya ve dijital okuryazarlık eğitimleriyle tiyatro gibi sanatsal aktiviteler aracılığıyla da toplumsal farkındalık artırılacak.
Projeye dair etkinlikler ve detaylar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak. - KÜTAHYA
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Son Dakika › Yerel › Kütahya'da Aileyi Koruma ve Güçlendirme İçin Eylem Planı Hazırlandı - Son Dakika
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