Kütahya\'da Bıçak Bileme Yoğunluğu

Kurban Bayramı'na yaklaşılırken Kütahya'da bıçak bileme hizmeti veren esnaflarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarını hazırlamak isteyen vatandaşlar, körelen bıçaklarını bileyletmek için kent merkezindeki dükkanlara akın ediyor.

Kütahya'nın Balık Caddesi üzerinde uzun yıllardır esnaflık yapan bıçak bileyicisi Murat Karakaş, Kurban Bayramı öncesinde taleplerin arttığını ve mesailerini yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Karakaş, hem vatandaşların hem de hayvanların zarar görmemesi için keskin ve düzgün bilenmiş bıçakların önemine dikkat çekti. Karakaş, "Aynı zamanda bıçak bileme yapıyoruz. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bıçaklarımızın keskin ve bileğli olması lazım. Hayvanı bir kesici darbeyle kesmek gerekir ki hayvana eziyet olmasın. Aksi halde hayvan kurban olurken acı çeker. O yüzden bıçaklarımızı bilemek önemli" dedi.

Bileme işinin arefe gününe kadar süreceğini belirten Karakaş, asıl mesleklerinin anahtarcılık olduğunu ancak bu dönemde bıçak bileme hizmetine yoğunlaştıklarını söyledi. Bir bıçak bileme ücretinin 35 lira olduğunu ifade eden Karakaş, her bıçağın bileme sonrası kağıt testine tabi tutulduğunu anlatarak, "Gördüğünüz gibi bıçakları biledikten sonra her bıçağın bir testi vardır. Onu da uyguluyoruz. Elimize aldığımız her bıçağı, bir kağıt testinden geçiririz. Kağıdı hoplatarak keseriz. Bu şekilde müşteriye verdiği paranın hakkını verdiğimizi hissettiririz. Gönül rahatlığıyla bıçağını teslim alır. Biz de güven kazanırız. O da memnun kalır, içi rahat bir şekilde buradan ayrılır. ve inşallah bıçaklarımızın keskinliğinden de memnun kalırlar" diye konuştu.

Murat Karakaş, tüm vatandaşlara hayırlı bayramlar dileyerek, kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA