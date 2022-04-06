Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika
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Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

06.04.2022 12:36
Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri yol yıkama ekibinin cadde ve sokaklarda başlattığı yıkıma ve temizlik çalışmaları, Meydan Mahallesi ile devam etti.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri yol yıkama ekibinin cadde ve sokaklarda başlattığı yıkıma ve temizlik çalışmaları, Meydan Mahallesi ile devam etti.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yoğun geçen kış aylarının ardından şehrin genelinde detaylı temizlik çalışması başlattı. Okmeydanı Mahallesinden başlayan cadde ve sokak yıkama ve genel temizlik çalışmaları Meydan Mahallesi ile devam ediyor. Şehrin tüm ve cadde ve sokakları yıkanırken, yapılan uygulamadan memnun kalan vatandaşlarımız, teşekkürlerini ileterek ekiplerimize mübarek ramazan ayında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor
Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

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Kütahya'da kurban kesim kursu Kütahya'da kurban kesim kursu

Kütahya Belediyesi, Meydan Mahallesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika


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