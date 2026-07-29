Kütahya\'da CHP\'li belediye başkanları ve bazı ilçe örgütleri YENİ Parti\'ye geçti

(KÜTAHYA)- CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 22 Temmuz'da görevden aldığı Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve yönetimi, partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Yerlikaya YENİ Parti'ye Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz ile çok sayıda partilinin katıldığını da açıkladı.

CHP'nin 22 Temmuz'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, beraberindeki parti yöneticileri ve çok sayıda partiliyle birlikte YENİ Parti'ye katıldı. 29 Temmuz itibarıyla gerçekleşen toplu istifa ve katılımın ardından açıklama yapan Yenikaya, hedeflerinin geçmiş tartışmalarına takılmadan iktidar yürüyüşünü sürdürmek olduğunu belirterek, "Bundan sonra bizim derdimiz işçinin, çiftçinin, gencin ve emeklinin derdi olacak." dedi.

Yenikaya, YENİ Parti'ye Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz, belediye ve il genel meclis üyeleri, ilçe başkanlıkları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partilinin katıldığını açıkladı.