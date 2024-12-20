Kütahya\'da Dart Turnuvası Coşkusu

Yerel

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan 'Firmalar arası dart turnuvası'nın bu yıl 3.'süne ev sahipliği yaptı.

Firmalar arasındaki dostluğu ve dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlayan turnuva, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada, Kütahya OSB bünyesindeki firmaların, kurum ve kuruluşların oluşturduğu takımlar kıyasıya mücadele etti. Rekabetin dostça bir atmosferde yaşandığı etkinlikte, ekipler hem eğlendi hem de mücadele etti. Çekişmeli geçen final karşılaşması sonunda, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva boyunca dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı. - KÜTAHYA