Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni - Son Dakika

Kütahya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları şehit ailesi ile gazilere takdim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehit Piyade Onbaşı Osman Güler ile gaziler Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ufuk Gürsoy, Jandarma Uzman Çavuş Üsame Saldık'ın devlet övünç madalyaları ve beratları Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende takdim edildi.

Törene Vali Ali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, şehit ailesi ve gaziler katıldı.

Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehit Osman Güler'in babası Nazım Güler'e, gaziler Ufuk Gürsoy ve Üsame Saldık'a 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratları'nı takdim etti.(EFE-) - KÜTAHYA