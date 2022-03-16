Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni

16.03.2022 16:32
Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni

Kütahya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları şehit ailesi ile gazilere takdim edildi.

Kütahya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları şehit ailesi ile gazilere takdim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehit Piyade Onbaşı Osman Güler ile gaziler Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ufuk Gürsoy, Jandarma Uzman Çavuş Üsame Saldık'ın devlet övünç madalyaları ve beratları Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende takdim edildi.

Törene Vali Ali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, şehit ailesi ve gaziler katıldı.

Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehit Osman Güler'in babası Nazım Güler'e, gaziler Ufuk Gürsoy ve Üsame Saldık'a 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratları'nı takdim etti.(EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni
Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni
Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni

YORUMLAR
500
Bitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Bitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Son dakika haberi... Kütahya'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi Son dakika haberi... Kütahya'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Çanakkale, Kütahya, 18 mart, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:38:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih' töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement