Kütahya\'da Dünya Gönüllüler Günü Kutlandı

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"Dünya Gönüllüler Günü" çerçevesinde Kütahya AFAD İl Müdürlüğü personeli ve Destek AFAD Gönüllüleri, bir kahvaltı programında bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 2025 yılı için planlanan faaliyetler ele alındı ve katılımcıların görüşleri alındı. Program, gönüllülerin katkılarının değerlendirildiği bir istişare ortamı sunarak gelecekteki çalışmaların yol haritasını belirleme açısından önemli bir adım oldu.

AFAD İl Müdürlüğü, program sonunda personel ve gönüllülere teşekkürlerini ileterek, tüm gönüllülerin "Dünya Gönüllüler Günü"nü kutladı.

Bu tür etkinliklerin, gönüllülük bilincini artırma ve gönüllülerle daha güçlü bağlar kurma açısından önemli olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA