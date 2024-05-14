Kütahya\'da Engelli Bireyler İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Yerel

Kütahya'da Engelli bireylerin çocukları ve özel çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Engelliler Haftası münasebetiyle Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen sünnet şölenine katıldı.

Programda, askerlik çağına gelmiş 5 engelli bireye asker kınası yakılırken, engelli ailelerin çocukları ve özel çocuklar için de sünnet merasimi yapıldı.

Vali Yardımcısı Erkal, 14 çocuğun sünnet merasimi ve 5 engelli gencin asker kınasının yakıldığı etkinliğin toplumsal dayanışma ve farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda ailelerle de tek tek görüşen Erkal, çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Aileler, Vali Yardımcısı Erkal'a yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA