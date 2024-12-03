Kütahya\'da Esnaflar Fiyat Artışlarına Karşı Eylem Düzenledi

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Kütahya'da esnaflardan eylem: "Sözleşme şartları değişti, mağduruz"

KÜTAHYA - Kütahya'da yaklaşık 200 esnaf, inşaatı devam eden İnköy Küçük Sanayi Sitesi önünde toplanarak fiyat artışlarını protesto etti. Daha sonra Kütahya Belediyesi'ne yürüyen sanayi sitesi esnafları, sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

Esnaflar, üç yıl önce imzalanan sözleşmede dükkan fiyatlarının 425 bin TL olarak belirlendiğini ancak gelinen noktada bu rakamın 5 milyon 700 bin TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını belirten esnaflar, ödedikleri paraların artık bir anlamının kalmadığını dile getirdi.

Belediye önünde oturma eylemi yapan esnaflar, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüşmek istediklerini belirtti. Bir grup esnafın Başkan Kahveci ile makamında görüştüğü ancak görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eylemlerini olaysız şekilde sonlandıran esnaflar, sorunlarının bir an önce çözülmesini talep ediyor.