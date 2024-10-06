Kütahya\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 1. yıl dönümünde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Belediye Hizmet binası önünden başlayan yürüyüş, Zafer Meydanı'na kadar devam etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı. Yürüyüşün sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadıklarını belirterek, uluslararası toplumun Filistin halkına destek olması ve İsrail'i saldırılarından vazgeçirmesi çağrısında bulundu. - KÜTAHYA