Kütahya\'da Gazze\'ye dikkat çeken uçurtma etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü katıldı

Kütahya'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler; hazırladıkları uçurtma, resim, afiş ve çeşitli sanatsal çalışmalarla Gazzeli çocukların yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun haklarına dikkat çekti. Öğrenciler çalışmalarında barış, kardeşlik, dayanışma ve umut mesajları verdi.

Etkinliğe Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katılarak öğrencilerle birlikte uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü etkinlikte öğrenciler, savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşayan çocuklara yönelik dayanışma mesajı verdi.

Etkinlikler kapsamında "Çocuklar Oyun Oynamalıdır", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır" temaları öne çıkarıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin empati, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerleri yaşayarak anlamlandırmalarına katkı sağlanması hedeflendi.