Kütahya'da geçersiz oyların sayımı başladı

CANSU AYDEMİR
Kütahya İl Seçim Kurulu'nun kararı gereğince, Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımına bugün başlandı. Oyların sayımına ilişkin konuşan CHP Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, "Burada biz bu sandıklarda gerekli incelemeleri yaptık. Yüzde 60'ının 'boş' olduğunu, bir kısmının 'çift oy' kullandığını ve 'zarflarda yabancı cisimlerin' olduğunu gördük. Herhangi bir şekilde seçim sonucunu etkileyecek bir yapı göremedik. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40 bin 712 oyla 632 farkla almış olduğu seçim sonuçlarının hazmedilememesi, sindirilememesi sorunu var. Dolayısıyla halkın iradesi tecelli etmiştir. Bugün inşallah o hak ettiğimiz mazbata CHP'ye teslim edilecek" dedi.
Yerel seçimler sonrası Kütahya CHP Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'nin yüzde 29,25 oranla seçimi kazanmasının ardından, MHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi Kütahya İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımına bugün başlandı. CHPli vekillerden İbrahim Arslan, Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ve Orhan Sarıbal'da destek için Kütahya'ya gitti.
Kahveci, geçersiz oyların yeniden sayılmasını şöyle değerlendirdi:
"Kütahya'da yapılan yerel seçimler sonrası, salı günü itibariyle partilerin itiraz süreçlerinin son saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi seçimin iptali yönünde bir talepte bulundu. Eğer iptali olmadığı takdirde tüm sandıkların yeniden sayılması yönünde talepte bulundu. İlçe Seçim Kurulu bu talebi reddetti. Ardından aynı anda AKP'nin 15 sandıkta geçersiz oyların sayılması talebi vardı. İlçe seçim kurulunun kararının ardından, İl seçim kurulu bu taleplerin değerlendirmelerini yaptı ve AKP ile MHP'nin taleplerini birleştirerek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayılmasına yönelik karar verdi. Bugün saat 14.00'de 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımı gerçekleştirilecek. Burada biz bu sandıklarda gerekli incelemeleri yaptık. Yüzde 60'ının 'boş' olduğu, bir kısmının 'çift oy' kullandığını ve 'zarflarda yabancı cisimlerin' olduğunu gördük. Herhangi bir şekilde seçim sonucunu etkileyecek bir yapı göremedik. Burada CHP'nin 40 bin 712 oyla, 632 farkla almış olduğu seçim sonuçlarının hazmedilememesi, sindirilememesi sorunu var. Dolayısıyla halkın iradesi tecelli etmiştir. İradenin üzerinde de irade olamaz. Bunu da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bugün inşallah o hak ettiğimiz mazbata CHP'ye teslim edilecek."
Son Dakika › Yerel › Kütahya'da geçersiz oyların sayımı başladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
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