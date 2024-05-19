Kütahya\'da Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de vatandaşlar geleneksel yağmur duasında bir araya geldi.

Yeniceköy'de gerçekleştirilen yağmur duasında yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi. Köy camiinde öğle namazının ardından kılınan 2 rekat şükür namazı sonrası Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yağmur duası yapıldı.

Geleneksel yağmur duası etkinliğini 10 yıldan bu yana sürdürdüklerinin ifade eden Köy Muhtarı Akın Gürkan, "Köy halkından oluşan 3 kişilik ekip tarafından hayırseverlerden toplanan yardımlarla yaklaşık 2 bin kişiye düğün salonunda çorba, tas kebap, pilav ve tatlı ikram edildi. Daha sonra köy camimizde Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yağmur duası yapıldı. Allah dualarımızı kabul etsin. Bu organizasyonda bizlere yardımcı olan tertip komitesine, gençlerimize, hayırsever halkımıza ve duamıza iştirak eden Emet Kaymakamı Furkan Seyman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ferhat Çakır'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA