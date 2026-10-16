Kütahya\'da Germeyanoğlu Vakfı, hasta bezi ihtiyacını hayır şartıyla karşıladı

Kütahya'da Germeyanoğlu Vakfı, hasta bezi ihtiyacını hayır şartıyla karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1888'de kurulan Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfı'nın hayır şartı kapsamında evinde yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi bir vatandaşın hasta bezi ihtiyacını karşıladı. Vakfın 1001 Hayır Şartı kapsamındaki destekle hasta bakımına katkı sağlandı.
Kütahya'nın köklü vakıf miraslarından Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfının asırlardır süregelen hayır geleneği, ihtiyaç sahibi hastalara yönelik desteklerle yaşatılmaya devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, vakfın hayır şartı kapsamında evinde yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi bir vatandaşın hasta bezi ihtiyacı karşılandı.
Kütahya'da 1306 Hicri (1888 Miladi) yılında kurulan Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfının "1001 Hayır Şartı" kapsamında gerçekleştirilen destek, vakfın tarihi yardım geleneğinin günümüzde de sürdürüldüğünü gösterdi.
Vakfın "Hastalara Evinde Bakım Hizmeti Veren Vakıf" şeklindeki hayır şartı doğrultusunda yapılan yardımla, evde tedavi gören vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri karşılanarak hasta bakımına katkı sağlandı.
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarihi vakıfların hayır şartlarını yerine getirerek geçmişten günümüze uzanan vakıf medeniyetinin merhamet, yardımlaşma ve dayanışma değerlerini yaşatmayı sürdürüyor.
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