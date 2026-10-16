Kütahya'da Germeyanoğlu Vakfı, hasta bezi ihtiyacını hayır şartıyla karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Germeyanoğlu Vakfı, hasta bezi ihtiyacını hayır şartıyla karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da Germeyanoğlu Vakfı, hasta bezi ihtiyacını hayır şartıyla karşıladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1888'de kurulan Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfı'nın hayır şartı kapsamında evinde yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi bir vatandaşın hasta bezi ihtiyacını karşıladı. Vakfın 1001 Hayır Şartı kapsamındaki destekle hasta bakımına katkı sağlandı.

Kütahya'nın köklü vakıf miraslarından Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfının asırlardır süregelen hayır geleneği, ihtiyaç sahibi hastalara yönelik desteklerle yaşatılmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, vakfın hayır şartı kapsamında evinde yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi bir vatandaşın hasta bezi ihtiyacı karşılandı.

Kütahya'da 1306 Hicri (1888 Miladi) yılında kurulan Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfının "1001 Hayır Şartı" kapsamında gerçekleştirilen destek, vakfın tarihi yardım geleneğinin günümüzde de sürdürüldüğünü gösterdi.

Vakfın "Hastalara Evinde Bakım Hizmeti Veren Vakıf" şeklindeki hayır şartı doğrultusunda yapılan yardımla, evde tedavi gören vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri karşılanarak hasta bakımına katkı sağlandı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarihi vakıfların hayır şartlarını yerine getirerek geçmişten günümüze uzanan vakıf medeniyetinin merhamet, yardımlaşma ve dayanışma değerlerini yaşatmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKütahyaÇelebiKültürYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 13:01:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Germeyanoğlu Vakfı, hasta bezi ihtiyacını hayır şartıyla karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei