Kütahya'da 'Gönül Dolabı' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da 'Gönül Dolabı' Projesi Hayata Geçti

Kütahya\'da \'Gönül Dolabı\' Projesi Hayata Geçti

Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için 'Gönül Dolabı' isimli kıyafet dağıtım noktasını açtı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, projenin insanların kullanılmayan kıyafetlerini paylaşarak yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

30.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi'nin bağışçılar ve hayırseverlerin destekleriyle, ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu kıyafet dağıtım noktası hizmete sunuldu. "Gönül Dolabı" ismi verilen projenin 30 Ağustos Mahallesi'nde törenle startı verildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Gönül Dolabı"nın sadece bir bağış noktası olmadığını aynı zamanda bir gönül seferberliği olduğunu ifade etti.

Kahveci, projenin, kullanılmayan ikinci el kıyafetlerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçladığını söyledi. Başkan Kahveci, "Hepimiz evlerimizde bir kenara koyduğumuz ve unuttuğumuz kıyafetlere sahibiz. Bu kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak hem paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız hem de onların yüzünde bir tebessüm oluşturacağız. Unutmayalım ki yardımlaşmak sadece maddi bir katkı değil, aynı zamanda sevgi paylaşımıdır" dedi.

"Vizyon projelerimizden birisiydi"

Kütahya Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında sosyal yardım ve dayanışma projelerine hız kazandırdıklarını belirten Kahveci, "İnsan onuruna yaraşır sosyal yardımlar sunmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışıyoruz. Gönül Dolabı da bu vizyon projelerimizden biri. Bu tür projelerle yardımlaşma kültürünü Kütahya'da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Başkan Kahveci, Kütahya halkını bu iyilik aksiyonuna katılmaya davet etti. Kahveci, "Sizleri kullanılmayan eşyalarınıza yeni bir hayat vermeye davet ediyorum. Bu soğuk havalarda bir mont, bir çorap ya da bir ayakkabı, gerçek ihtiyaç sahipleri için çok değerli. Hep birlikte bu iyilik aksiyonunun bir parçası olalım ve dayanışmanın sevincini yaşayalım" şeklinde konuştu.

Gönül dolabından kıyafet ihtiyacını gideren vatandaşlar da, hizmetleri sebebiyle Başkan Eyüp Kahveci ve Kütahya Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Eyüp Kahveci, Belediye, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Gönül Dolabı' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da 'Gönül Dolabı' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.