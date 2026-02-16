Kütahya'da Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kütahya'da Resim Sergisi Açıldı

16.02.2026 19:26
Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen resim sergisinde, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sanatseverlerle buluştu. Akrilik, sulu ve kuru boya teknikleriyle oluşturulan eserler, manzara, doğal öğeler, at figürleri ve natürmort çalışmalarını içeriyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Sunar, serginin sanatın birleştirici gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Kütahya'da Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Farklı tekniklerle hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan resim kursuna katılan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Sergide manzara, doğal ögeler, at figürleri ve natürmort çalışmalar yer aldı. Resim Öğretmeni Tuğba Uslu, sergide yer alan çalışmaların büyük bölümünün akrilik teknikle hazırlandığını belirterek, "Eserlerimizin yaklaşık yüzde 80'i akrilik tablolardan oluşuyor. Bunun yanında sulu boya ve kuru boya çalışmalarımız da var. Öğrencilerimizin çoğu yeni başladığı için yapılan eserler üzerinden tekrar yaparak, özellikle fırça kullanımını geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

İki ayrı grupla eğitim verdiklerini ifade eden Uslu, öğleden sonra grubunda yaklaşık 55 kursiyerin bulunduğunu kaydetti. Uslu, "Genellikle doğa ağırlıklı çalışıyoruz. Manzara resimleri öğrenciler için daha kolay oluyor. Bazı kursiyerler ise natürmort çalışmalarında kendilerini daha rahat ifade ediyor" diye konuştu.

Kursiyerler yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor

Kursiyerlerden Meryem Elçi, eserlerin örnek çalışmalar incelenerek hazırlandığını belirterek, "Manzara çalışmalarımızda Bob Ross'un tablolarını inceleyerek ilerledik. Amacımız resim yeteneğimizi geliştirmek ve daha güzel eserler ortaya koymak. Boş zaman geçirmek yerine herkesin bir sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanatın birleştirici gücünü görüyoruz"

Serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Sunar da, hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşa eğitim imkanı sunduklarını belirterek, "Burada sanatın birleştirici gücünü görüyoruz. Her bir eser sabrın ve emeğin ürünüdür. Renklerin diliyle anlatılan duygular sanatın evrenselliğini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Serginin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı, Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sabahat Sarıoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu Müdürü Hüseyin Türkmen, Prof. Dr. Sultan Güçlü, Ressam Aynur Kinkav, Ahşap Sanatçısı Eyüp İşal, kursiyerler ve sanatseverler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel Haberler, Kütahya, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

