Kütahya'da Hıdırellez Bayramı ve Kütahya'nın fethi coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Hıdırellez Bayramı ve Kütahya'nın fethi coşkuyla kutlandı

Kütahya\'da Hıdırellez Bayramı ve Kütahya\'nın fethi coşkuyla kutlandı

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez Bayramı ve Kütahya'nın fethinin 950'nci yıl dönümü Kütahya'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Kütahya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk arasında 'Hisar' olarak bilinen Kütahya Kalesi'nde yapıldı.

06.05.2024 16:56  Güncelleme: 16:59
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Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez Bayramı ve Kütahya'nın fethinin 950'nci yıl dönümü Kütahya'da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Kütahya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk arasında "Hisar" olarak bilinen Kütahya Kalesi'nde yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Musa Işın, Kütahya'nın fethi ve Hıdırellez mutluluğunu birlikte paylaştıklarını söyledi.

Işın, 950 yıl önce Kütahya'nın Kütahya fatihi İmadüddin Hezar Dinari tarafından fethedilerek, Türk yurdu olarak kabul edildiğini ve bu toprakların vatan olarak kazandırıldığını ifade etti.

Vali Işın, "Bundan 950 yıl önce, ecdadımız tarafından Kütahya toprakları ebedi Türk yurdu olarak belirlenmiş ve bizlere vatan yapılmıştır, kendilerine minnettarız. Aynı zamanda bugün Hazreti Hızır ile İlyas peygamberin karadan ve denizden buluşmasıyla birlikte baharın temsilcileri ve müjdecileri olarak onu kutlamak ve baharı bundan sonra yaşamak için gene birlikteyiz. İki mutluluğu birlikte paylaşıyoruz" dedi.

Törende birer konuşma yapan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da günün anlam ve önemini paylaştı.

Program, mehteran ve halk oyunu gösterilerinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Hıdırellez Bayramı ve Kütahya'nın fethi coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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