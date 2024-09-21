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Kütahya'da Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

KÜTAHYA - Kütahya İl Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan ve üç gün sürecek olan sergiye, İl Müftü Yardımcıları, Kütahya Müftülüğü personelleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle bu sergiyi açtıklarını belirten Kütahya Yeşil Cami İmam Hatibi Ahmet Türk, "Sergimiz, Kuran-ı Kerim ayetlerinden, Peygamber Efendimizin hadislerinden mesajlar içeriyor. Sanatseverleri cumartesi ve pazar günleri alışveriş merkezinde açtığımız sergiye bekliyoruz. Bize burada sanat galerisini açan yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(ŞEN-EFE-Y)