Kütahya\'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Yardımı

Kütahya'nın Simav ilçesinde Hayme Ana 4-6 yaş kuran kursunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin bayramlık kıyafetlerinin temin edildiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kur'an kursu öğreticileri ve hayırseverlerin destekleri ile Hayme Ana 4 -6 yaş kuran kursunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafetlerin yanında ayakkabı, erzak kolisi, alışveriş çeki ve zekat dağıtımı da yapıldı. - KÜTAHYA