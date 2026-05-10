Kütahya’da iki lise öğrencisinden örnek davranış

10.05.2026 23:26
Kütahya merkezde dün otobüse binen Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi İbrahim Sait Varyemez ve Semih Sarıca, araç içerisinde yüklü miktarda para buldu. İki arkadaş, parayı hiç tereddüt etmeden en yakın polis karakoluna götürerek teslim etti. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. Olayın ardından AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, yatılı olarak eğitim hayatlarını sürdüren öğrencileri okullarında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Afşarünal, böylesine ahlaklı ve duyarlı gençlerin toplum adına büyük bir değer taşıdığını ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Şule Bilgili de, öğrencilerden İbrahim Sait Varyemez'in Gediz'de yaşayan annesi Neslihan Varyemez'i ziyaret etti. Aynı zamanda şehit kızı olduğu belirtilen anne Varyemez'in Anneler Günü'nü kutlayan Bilgili, yetiştirdiği evlatla gurur duyulması gerektiğini belirterek, teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

