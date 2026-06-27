Gediz'de 'İlkyardım Eğitim Merkezi' hizmete girdi - Son Dakika
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Gediz'de 'İlkyardım Eğitim Merkezi' hizmete girdi

Gediz\'de \'İlkyardım Eğitim Merkezi\' hizmete girdi
27.06.2026 14:55  Güncelleme: 14:57
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde açılan İlk Yardım Eğitim Merkezi, bölgedeki sağlık personeli ihtiyacını karşılamak ve toplumda ilk yardım bilincini artırmak amacıyla hizmete girdi. Merkezde öğrenciler, kamu çalışanları ve vatandaşlara sertifikalı eğitimler verilecek.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, hem bölgedeki nitelikli sağlık personeli ihtiyacına cevap verecek hem de toplumda ilk yardım bilincini en üst seviyeye çıkaracak çok kritik bir merkez kazandırıldı.

Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun sertifikalı eğitimler verecek olan KSBÜ İlk Yardım Eğitim Merkezi, düzenlenen resmi törenle kapılarını açtı. Gediz'in sağlık altyapısına ve eğitim vizyonuna büyük katkı sunacak merkezin açılış törenine; KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçe protokolü, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda davetli katıldı.

Sağlık alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkez, modern eğitim materyalleri ve yenilikçi uygulama ekipmanlarıyla donatıldı. Merkezde sadece yüksekokul öğrencilerine değil; kamu kurumlarına, özel sektör çalışanlarına ve talepler doğrultusunda tüm vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı ilk yardım eğitimleri gerçekleştirilecek. Katılımcıların teorik bilgilerini senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalarla pekiştirmesi sağlanarak, acil durumlarda doğru müdahale refleksinin kazandırılması hedefleniyor.

Açılışın ardından merkezin kuruluş amacı, hedefleri ve bölgeye sunacağı katkılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Gör. Yusuf Güner, "Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak, bugün sadece okulumuz için değil, tüm ilçemiz ve bölgemiz adına çok hayati bir merkezin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi, acil sağlık durumlarında ve kazalarda profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar geçen o altın dakikalarda yapılan doğru ilk yardım müdahalesi hayat kurtarır. Kulaktan dolma ya da yanlış yapılan müdahaleler ise ne yazık ki geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor.

İşte bu bilinçle hayata geçirdiğimiz İlk Yardım Eğitim Merkezimiz, Sağlık Bakanlığı mevzuatına tamamen uygun, uluslararası standartlarda sertifikalı eğitimler sunacak. En modern eğitim materyalleri ve maketlerle donattığımız bu merkezde, öğrencilerimizin yanı sıra kamu ve özel sektör çalışanlarımıza, muhtarlarımıza ve nihayetinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, Gediz ve çevre bölgelerde ilk yardım farkındalığını en üst seviyeye çıkararak toplum sağlığına güçlü bir katkı sunmaktır. Bu anlamlı projenin vücut bulmasında bizlere her zaman vizyon çizen ve destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Tekin olmak üzere, ilçe protokolümüze ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor; merkezimizin Gediz'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, merkez bünyesindeki uygulama sınıflarını ve teknik ekipmanları yakından inceleyerek uzman eğitmenlerden yürütülecek derslerin müfredatı hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de 'İlkyardım Eğitim Merkezi' hizmete girdi - Son Dakika

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