Kütahya'da İmam Gazali Cami Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da İmam Gazali Cami Külliyesi'nin temeli atıldı

Kütahya\'da İmam Gazali Cami Külliyesi\'nin temeli atıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, cami ve minarelerin bağımsızlık sembolü olduğunu ifade etti. İmam Gazali Cami Külliyesi, Dumlupınar Mahallesi'nde inşa edilecek ve 2 bin kişilik cami, 240 kişi kapasiteli Kur'an Kursu, konferans salonu, gençlik merkezi, kütüphane, dershaneler ve kitap kafesiyle 3,5 yıl içeresinde hizmete açılacak.

21.02.2024 20:40  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da İmam Gazali Cami Külliyesi'nin temeli atıldı

Vali Musa Işın:

"Cami ve minareler bağımsızlığımız sembolüdür"

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, cami ve minarelerin bağımsızlık sembolü olduğunu ifade etti.

Vali Işın, İmam Gazali Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırsever vatandaşların destekleriyle Dumlupınar Mahallesi'nde inşa edilecek olan İmam Gazali Cami Külliyesinin temel atma törenine katıldı.

Camilerin milletin imkanlarıyla inşa edilen kutsal mekanlar olduğunu belirten Işın, "Devlet, cami inşası için özel bir bütçe ayırmaz; bu yapılar tamamen siz değerli vatandaşlarımızın biriktirdiği tasarruflarla gerçekleştirilir. Allah sizden razı olsun" dedi.

Camilerin sadece ibadet yerleri olmakla kalmayıp bağımsızlığın sembolü olduğunun da altını çizen Vali Işın, "Minareler ve camiler bir yerin İslam beldesi olduğunun işaretidir. Minarelerin bulunduğu her yerde huzur ve güven içinde hissedersiniz. Bayrağımız ve ezanımız, bağımsızlığımızın sembolleridir. Cenab-ı Hak bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı dindirmesin" diye konuştu.

İmam Gazali Cami Külliyesinin mahallede hissedilen büyük bir eksikliği gidereceğini belirten Işın, "Camimize İmamı Gazali adı verilmesi ise ayrıca muhteşem bir karar. İmamı Gazali, yaşadığı dönemde büyük fitnelere karşı mücadele etmiş, 53 yıllık ömrünün her gününe 43 sayfa sığdıracak kadar kitap yazmış büyük bir İslam alimidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Müftü İrfan Açık'ın duayla İmam Gazali Cami Külliyesinin temeli atıldı.

İmam Gazali Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Özdemir, külliyenin; 2 bin kişilik cami, 240 kişi kapasiteli Kur'an Kursu, konferans salonu, gençlik merkezi, kütüphane, dershaneler ve kitap kafesiyle 3,5 yıl içeresinde vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

İmam Gazali, Dumlupınar, Kütahya, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da İmam Gazali Cami Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da İmam Gazali Cami Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement