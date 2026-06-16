Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Ziyareti

Kütahya\'da Jandarma\'nın 187. Yıl Dönümü Ziyareti
16.06.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Müdürü Osman Elbir, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünde Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanlığının 187'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 1839 yılında kurulan ve bugün ülkenin en köklü güvenlik kurumlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren yapısının yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette, güvenlik hizmetlerinde emniyet ve jandarma teşkilatları arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Osman Elbir ve beraberindeki heyet, bir süre makamda görüşerek Kütahya'da yürütülen güvenlik çalışmaları, kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetler ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutlayarak, teşkilat mensuplarının ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yaptığını ifade etti. Elbir, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma personelinin önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirterek tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Program kapsamında günün anısına çeşitli hediyeler takdim edilirken, iki kurum arasındaki dayanışma ve karşılıklı iş birliğinin devam edeceği mesajı verildi. Ziyaret sırasında jandarma personelinin suçla mücadele, asayişin sağlanması, trafik güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve kırsal bölgelerde yürüttüğü hizmetlerin toplum açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi.

İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ise nazik ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürü Osman Elbir ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde kurumlar arasındaki uyumun büyük önem taşıdığını söyledi. Kültür, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet teşkilatıyla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret, Kütahya'daki güvenlik kurumları arasındaki güçlü dayanışma ve ortak çalışma kültürünün bir göstergesi olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Jandarma, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu
Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby’e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor

10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 11:03:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.