Kütahya\'da Jandarma\'nın 187. Yıl Dönümü Ziyareti

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanlığının 187'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 1839 yılında kurulan ve bugün ülkenin en köklü güvenlik kurumlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren yapısının yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette, güvenlik hizmetlerinde emniyet ve jandarma teşkilatları arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Osman Elbir ve beraberindeki heyet, bir süre makamda görüşerek Kütahya'da yürütülen güvenlik çalışmaları, kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetler ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutlayarak, teşkilat mensuplarının ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yaptığını ifade etti. Elbir, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma personelinin önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirterek tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Program kapsamında günün anısına çeşitli hediyeler takdim edilirken, iki kurum arasındaki dayanışma ve karşılıklı iş birliğinin devam edeceği mesajı verildi. Ziyaret sırasında jandarma personelinin suçla mücadele, asayişin sağlanması, trafik güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve kırsal bölgelerde yürüttüğü hizmetlerin toplum açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi.

İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ise nazik ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürü Osman Elbir ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde kurumlar arasındaki uyumun büyük önem taşıdığını söyledi. Kültür, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet teşkilatıyla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret, Kütahya'daki güvenlik kurumları arasındaki güçlü dayanışma ve ortak çalışma kültürünün bir göstergesi olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA