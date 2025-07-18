Kütahya\'da Jeotermal Kaynakların Verimli Değerlendirilmesi İçin Toplantı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ve Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da katıldı. Toplantıda, ilçede bulunan jeotermal enerji potansiyelinin başta konut ısıtması olmak üzere, sera tarımı, termal turizm ve sanayi gibi alanlarda değerlendirilmesine yönelik mevcut durum masaya yatırıldı. Ayrıca karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı.

Jeotermal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla ve doğru planlamalarla yönetilmesi gerektiğini belirten Vali Musa Işın, bölgedeki doğal zenginliklerin ekonomiye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Vali Işın, bu süreçte tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA