Kütahya'da Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

Kütahya\'da Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

Tavşanlı Kaymakamlık makamında, Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlığında kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda aile ve sosyal hizmetler ile çocuk ve kadına şiddet konuları ele alındı. Kadına ve çocuklara uygulanan şiddetin artış ve azalış oranları görüşüldü. Kurum ve daire amirleri, kendi alanlarıyla ilgili istatistikleri ve yapılan çalışmaları aktararak görüş alışverişinde bulundular. Toplantıda, kadına ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Ayrıca, şiddet mağdurlarına yönelik destekleyici hizmetlerin artırılması ve farkındalık çalışmaları yapılması konusunda da görüş birliğine varıldı. Toplantının sonunda Kaymakam Hayrettin Baskın, katılımcılara teşekkür ederek, kadına ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

13.02.2024 12:44
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı gerçekleşti.

Tavşanlı Kaymakamlık makamında, Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlığında kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çocuk, aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Murat Şenyiğit, Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, ilçe milli eğitim müdürü Raşit Küçükkağnıcı, kurum ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda aile ve sosyal hizmetler ile çocuk ve kadına şiddet konuları ele alındı. Kadına ve çocuklara uygulanan şiddetin artış ve azalış oranları görüşüldü. Kurum ve daire amirleri, kendi alanlarıyla ilgili istatistikleri ve yapılan çalışmaları aktararak görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda, kadına ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Ayrıca, şiddet mağdurlarına yönelik destekleyici hizmetlerin artırılması ve farkındalık çalışmaları yapılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Toplantının sonunda Kaymakam Hayrettin Baskın, katılımcılara teşekkür ederek, kadına ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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