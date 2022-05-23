Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi

23.05.2022 11:28

Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendiKÜTAHYA Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi

KÜTAHYA Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda hafif ticareti araç, hareket halindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devriliyor. İkinci kazada iki motosiklet önünde seyreden otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunun kişi, kazadan yarama almadan kurtulması kayıtlara işte böyle yansıyor.

Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi
Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi
Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi
Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da kaza anları saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


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