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Kütahya'da kuş meraklıları mezatta buluşuyor - Son Dakika
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Kütahya'da kuş meraklıları mezatta buluşuyor

Kütahya'da Serinofil Derneği üyeleri tarafından yetiştirilen kuşlar mezatla satılıyor. Her Pazar mezat için toplandıklarını söyleyen dernek üyeleri, evlerde üretilen kanaryalar ve muhabbet kuşlarını mezatta değerlendiriyor. Dernek üyeleri ayrıca şehirlerarası yarışmalara katılıyor ve birçok ödül kazanıyor.

Kütahya\'da kuş meraklıları mezatta buluşuyor
08.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:18
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Kütahya'da kuş meraklıları mezatta buluşuyor

KÜTAHYA - Kütahya'da Serinofil Derneği üyeleri tarafından yetiştirilen kuşlar mezatla satılıyor.

Her Pazar mezat için toplandıklarını söyleyen Kütahya Serinofil Derneği Eski Başkanı Sabri Dikbasan, "Bu Pazar yine toplandık. Bugünkü mezatımızda üreticilerimizin evlerde üretmiş oldukları kanaryalar ve muhabbet kuşları olacak. Bu derneğimize getiriyorlar, mezat usulü değerlendiriyorlar. Burada bizim dernek üyelerimizin yapmış oldukları kuşları, ihtiyacı olan insanlar alıyor, satacak olanlarda satıyor. Kendi camiamız arasında değiş-tokuş oluyor" diye konuştu.

Dernek üyelerinin şehirlerarası yarışmalara katıldığını ifade eden Dikbasan, bu sene yarışmaya katılan üyelerin, 10 dalda dereceye girdiğini ve 15 üyenin kupa kazandığını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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