Kütahya'da 'Mahallede Aile Atölyesi' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Kütahya'da 'Mahallede Aile Atölyesi' Projesi Devam Ediyor

Kütahya\'da \'Mahallede Aile Atölyesi\' Projesi Devam Ediyor

Kütahya Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan 'Mahallede Aile Atölyesi' projesi, ailelerin sosyal dayanışmasını güçlendirmek ve yaşam becerilerini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

06.11.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Mahallede Aile Atölyesi" projesi, Parmakören Sosyo-Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle sürüyor. Proje kapsamında Parmakören, Akkent ve Hilalkent Mahalleleri'nde yaşayan vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinlikte, ailelerin gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu ve uzman eğitmenler tarafından aile yaşam becerileri eğitimi verildi. Aileler, merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, mahalle muhtarlarının da katılımıyla desteklenen etkinliklerde çocuklar için hazırlanan eğlenceli aktiviteler, sürpriz hediyeler ve ikramlar büyük ilgi gördü.

Kütahya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bu proje, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve aileleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Haftalık olarak devam edecek etkinliklerle ailelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yerel Yönetim, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Mahallede Aile Atölyesi' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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