Kütahya'da merhum Mehmet Dumlu Hoca anısına tezhip ve minyatür sergisi - Son Dakika
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Kütahya'da merhum Mehmet Dumlu Hoca anısına tezhip ve minyatür sergisi

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Kütahya'da, Evliya Çelebi Kültür, Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Dumlu Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan, hat, tezhip, kaligrafi eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergide Kütahyalı mutasavvıf, araştırmacı ve yazar merhum hafız Mehmet Dumlu Hoca'nın yanı sıra merhum minyatür ve tezhip sanatçısı Nesrin Şarlıgil'de anıldı.

01.06.2024 08:06
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Kütahya'da merhum Mehmet Dumlu Hoca anısına tezhip ve minyatür sergisi

KÜTAHYA - Kütahya'da, Evliya Çelebi Kültür, Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Dumlu Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan, hat, tezhip, kaligrafi eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan ve 3 gün boyunca devam edecek olan sergiye Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi. Sergide Kütahyalı mutasavvıf, araştırmacı ve yazar merhum hafız Mehmet Dumlu Hoca'nın yanı sıra merhum minyatür ve tezhip sanatçısı Nesrin Şarlıgil'de anıldı.

Serginin hat sanatçılarının eserlerinden ve kendi öğrencilerinin kaligrafi eserlerinden oluştuğunu belirten kaligrafi sanatçısı Akif Ören, "Mehmet Dumlu Hazretleri manevi olarak insanları eğitmeye çalışan, dergah kuran, insanlara gönül birikimlerini aktaran, aktarılmasını isteyen, bu konuda vakıf kurarak faaliyetlerde bulunan rahmetli ve yüce bir insan. Bende onun gölgesinde olmaktan mutluyum. Açılışta Mücahit abimiz de anlattı, insanlar sanat yaparak Rab Teala'ya ulaşmaya, Rab Teala'nın verdiği yüce değerleri anlatmaya çalışırlar. Bu sanat galerisinde sergilenen eserler, insanların o yüceliğe ulaşmak için gösterdikleri gayretlerin birer sonucudur. Biz düşünüyoruz ki, burayı ziyaret edenler de, o manevi hazzı yaşarlar" diye konuştu.

Sanatçı Ören, "Hafız Mehmet Dumlu, 1929-2011 seneleri arasında Kütahya'da yaşamış bir din görevlisidir. Buna ek olarak hafızlığı, çiniciliği, müzisyenliği ve Türk İslam Sanatlarına olan özel ilgisi ile de tanınmaktadır." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da merhum Mehmet Dumlu Hoca anısına tezhip ve minyatür sergisi - Son Dakika

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