Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika

Kütahya'da baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) kutlandı.

DPÜ Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerinin nevruzu anlatan şiirler okuması ve halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte, Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve protokol mensuplarının tarafından nevruz ateşi yakıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nın Türk coğrafyasında yaşayan tüm topluluklar tarafından binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Uysal, "Bilindiği gibi, Nevruz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bayramıdır. Çünkü baharla beraber doğanın uyanmasıyla biz rahmeti, bereketi, sevgiyi ve kardeşliği daha iyi anlarız. Güneş adeta bize tebessüm eder. Hayata hizmet için güneş coşkuyla doğar ve batar" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar protokol üyelerinin örste demir dövmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA