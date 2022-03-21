Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu

21.03.2022 16:53
Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu

Kütahya'da baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) kutlandı.

Kütahya'da baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) kutlandı.

DPÜ Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerinin nevruzu anlatan şiirler okuması ve halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte, Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve protokol mensuplarının tarafından nevruz ateşi yakıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nın Türk coğrafyasında yaşayan tüm topluluklar tarafından binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Uysal, "Bilindiği gibi, Nevruz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bayramıdır. Çünkü baharla beraber doğanın uyanmasıyla biz rahmeti, bereketi, sevgiyi ve kardeşliği daha iyi anlarız. Güneş adeta bize tebessüm eder. Hayata hizmet için güneş coşkuyla doğar ve batar" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar protokol üyelerinin örste demir dövmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu
Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu
Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu
Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu
Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu

YORUMLAR
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Vaka sayılarının düştüğü Eskişehir yine de zirvede Vaka sayılarının düştüğü Eskişehir yine de zirvede Nevruz Bayramı büyük coşkuyla kutlandı Nevruz Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

Dumlupınar Üniversitesi, Nevruz Bayramı, Araştırma, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika


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