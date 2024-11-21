Kütahya\'da Okul Servislerine Özel Denetim

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, sabah saat 07.30 ile 09.30, öğle 12.30 ile 13.30 ve akşam 15.00 ile 18.00 arasında yapıldı. Denetimlerin amacının, okul çağındaki çocukların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücülerinin dikkat seviyelerini artırarak muhtemel trafik kazalarının önlenmesine katkıda bulunmak ve denetim faaliyetleriyle yakalanma riskini artırarak sürücülerin dikkatini en üst düzeye çıkarmak olduğu belirtildi. Bu özel denetimler, öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA