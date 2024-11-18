Kütahya'da Okul Sporları Müsabakaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Okul Sporları Müsabakaları Başladı

Kütahya\'da Okul Sporları Müsabakaları Başladı

2024-2025 eğitim yılı okul sporları, Kütahya'da düzenlenen törenle başladı. Genç sporcular coşku içinde.

18.11.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakaları, düzenlenen törenle başladı.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Şube Müdürü Ali Sezer, antrenörler ve sporcu öğrenciler katıldı. Törende sporcuların coşkusu ve katılımcıların destek mesajları dikkat çekerken, açılışın ardından gençler basketbol, yıldızlar voleybol, yıldızlar ve gençler futbol, küçükler ve yıldızlar hentbol, gençler halter ve judo müsabakaları gerçekleştirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, konuşmasında lisanslı sporcu sayısındaki artışa vurgu yaparak, Kütahya'yı "spor şehri" haline getirme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti. Küçük, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kütahya Valisi Musa Işın ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Okul Sporları Müsabakaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:36:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Okul Sporları Müsabakaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.