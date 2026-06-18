Kütahya\'da Okuma ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni

Kütahya'da düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında düzenlenen Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Kütahya genelinde 39 okuldan yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

"Okuyan, yazan ve düşünen bir nesil" hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında lise öğrencileri, farklı eserleri okuyarak kompozisyonlar kaleme aldı. Yarışmanın ödül törenine eğitim camiasının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Türk medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet üzerine inşa edildiğini belirterek sivil toplum kuruluşlarının bu noktadaki rolüne dikkat çekti. Geçmişte Anadolu'nun ve Balkanlar'ın fethinde öncü görevi üstlenen dervişlerin, ariflerin ve akıncıların bulunduğunu ifade eden Yılmaz, günümüzde de benzer görevin sivil toplum kuruluşları tarafından yürütüldüğünü söyledi. Dijital çağın gençler ve aileler üzerinde çeşitli tehditler oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının gençlerin elinden tutarak onlara rehberlik ettiğini kaydetti. Yılmaz, "Bir yerin kazanılması gönüllerin kazanılmasıyla mümkündür. Bugün gençlerimize ulaşan, ailelerle temas kuran sivil toplum kuruluşlarımız önemli bir görev üstleniyor" dedi.

"Gençlere medeniyetimizin yazılımını yüklemeliyiz"

Gençlerin sadece bilgiyle değil, kültür ve değerlerle de donatılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, teknolojiden örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Yazılım olmadan donanımın bir anlamı yoktur. En gelişmiş bilgisayar ya da telefon bile gerekli yazılım yüklenmediğinde işlevini yerine getiremez. Gençlerimiz için de durum böyledir. Başta Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızın görevi, gençlerimize medeniyetimizin kültürüne uygun yazılımı yüklemektir. Bir Bilenle Bilge Nesil projesi de bu anlamda çok kıymetli bir çalışma."

Projeyle öğrencilerin kültürlerini, geleneklerini ve medeniyet değerlerini yansıtan eserlerle buluştuğunu belirten Yılmaz, eğitimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını söyledi. Yılmaz, "Bilgi tek başına yeterli değildir. Önemli olan bilgiyi işleyerek maharete ve marifete dönüştürebilmektir. Bunun yanında çocuklarımızı hikmetle de buluşturmak zorundayız. Hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok"

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse ise yarışmanın yalnızca dereceye giren öğrenciler için değil, tüm katılımcılar için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. "Hiçbir kitap okuma yarışması yoktur ki kaybedeni olsun" diyen Köse, "Bizim yarışmamızın da durumu böyledir. Tüm fertleriyle kazananlardan oluşan bir kitap okuma yarışmasının ödül töreninde birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Yarışma kapsamında öğrencilerin edebi, ilmi ve fikri gelişimlerine katkı sağlayacak eserlerle buluşturulduğunu belirten Köse, "Çocuklarımızın hem edebi hem ilmi hem de fikri dünyalarına hizmet edeceğini umduğumuz eserlerden okumaları için bir yol açtık. Eğitim alanındaki çalışmalarımız içerisinde belki deryada bir damla olan bu projeyi, ülkemizin yarınlarının inşası ve kadim medeniyetimizin ihyası açısından paha biçilmez bir değer olarak görüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada derece elde eden öğrencilere ödülleri takdim edilirken, proje kapsamında emeği geçen öğretmenlere ve danışmanlara da teşekkür edildi. Projenin, gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasına ve düşünce dünyalarının gelişmesine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA