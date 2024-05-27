Kütahya'da Orman Köylülerine Mesleki Yeterlilik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kütahya'da Orman Köylülerine Mesleki Yeterlilik Eğitimi Verildi

Kütahya\'da Orman Köylülerine Mesleki Yeterlilik Eğitimi Verildi

Kütahya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen mesleki yeterlilik eğitimi programı, başarıyla tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 585 orman köylüsüne eğitim verildi ve 478 kişi orman üretim işçisi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan orman köylüleri, belgelerini Vali Musa Işın'ın katılımıyla düzenlenen törende aldı.

27.05.2024 10:31
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Kütahya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen mesleki yeterlilik eğitimi programı, başarıyla tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 585 orman köylüsüne eğitim verildi ve 478 kişi orman üretim işçisi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

İl Özel İdaresi tarafından 1 milyon 336 bin 88 lira kaynak ayrılarak gerçekleştirilen proje kapsamında, orman köylüleri; kesme, sürütme ve nakliyat gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan orman köylüleri, orman üretim işçisi mesleki yeterlilik belgelerini; Vali Musa Işın'ın katılımıyla İl Özel İdaresinde düzenlenen Belge Takdim Töreni'nde aldı.

Kütahya Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar, projeyi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiklerini belirterek, "Orman köylülerimizin üretimde çalışması için gerekli olan kesme, sürütme ve nakliyat belgelerini temin etmek amacıyla, Kütahya Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAY-KOOP) ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu projeyi hayata geçirdik. Türkiye'de ilk kez biz bu kapsamda bir ihale gerçekleştirdik ve neticesinde 478 arkadaşımız başarılı oldu" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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