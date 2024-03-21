Kütahya'nın Yenice köyünde, Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası dolayısıyla orman şehitleri Murat Yıldırım ve Orhan Yılmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu.
Orman şehitleri Murat Yıldırım ve Orhan Yılmaz anısına oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanını Vali Musa Işın dikti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 5 hektarlık alana karaçam, servi, sedir, ıhlamur ve lavanta olmak üzere toplamda 5 bin fidan dikildi.
Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Vatan ve orman sevgilerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hatıraları, diktiğimiz fidanlarda yaşayacak" dedi.
Etkinliğe Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Kütahya'da Orman Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.