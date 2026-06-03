Kütahya\'da Özel Bireylere Anlamlı Ziyaret

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, özel bireylere yönelik farkındalık ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Özel birey Eren Baki, babası Ali Timur Baki ile birlikte Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'i makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Eren Baki ve babası, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile bir süre sohbet ederek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Elbir, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası ve en değerli emanetleri olduğunu belirterek, onların sosyal hayata aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Emniyet teşkilatının yalnızca güvenlik hizmetleriyle değil, toplumun her kesimiyle kurduğu güçlü bağlarla da görev yaptığını ifade eden Elbir, özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Emniyet Müdürlüğü'nün kapılarının olduğu kadar gönül kapılarının da tüm özel bireylere ve ailelerine sonuna kadar açık olduğunu belirten Elbir, bu tür ziyaretlerin karşılıklı sevgi, anlayış ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Ziyaret sırasında Eren Baki ile yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kendisine çeşitli hediyeler takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak ve içten görüntülerin oluştuğu buluşma, duygusal anlara da sahne oldu. - KÜTAHYA