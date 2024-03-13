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Kütahya'da Ramazan pidesi kuyruğu geleneği

KÜTAHYA - Kütahya'da vatandaşlar, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan fırınların önünde sıcak pide kuyruğuna girme geleneğini sürdürüyor. Kütahya'da Ramazan ayının ilk günü, vatandaşlar iftar sofralarının vazgeçilmezi olan sıcak pidelerin peşinde koştu. İftara dakikalar kala sıcak pide kovalayan vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar özellikle vakit geçirmek için iftara az vakit kala kuyruğa girdi. Sıcak pide kuyruğuna giren Adnan Palabıyık isimli bir vatandaş, "Ramazan pidesi kuyruğu gayet güzel bir gelenek, biz de bu geleneği devam ettirebildiğimiz için mutluyuz. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin" diye konuştu.