Kütahya'da Ramazan Programları Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kütahya'da Ramazan Programları Hazır

Kütahya\'da Ramazan Programları Hazır
16.02.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kütahya ve ilçelerinde Ramazan boyunca çok sayıda programın hayata geçirileceğini söyledi.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kütahya ve ilçelerinde Ramazan boyunca çok sayıda programın hayata geçirileceğini söyledi.

Açık, Peygamber Efendimizin Ramazan ayına ilişkin müjdesini hatırlatarak, 18 Şubat Çarşamba akşamı ilk teravih namazının kılınacağını, 19 Şubat Perşembe günü ise ilk orucun tutulacağını ifade etti. Bu yıl Ramazan ayı temasının "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini aktaran Açık, bu tema ile Ramazan ayının vaktin kıymetini bilme bilincini güçlendirdiğini, caminin ise birlik ve beraberliğin merkezi olduğunu vurguladı. Açık, Kütahya İl Müftülüğü tarafından Kütahya merkez ve ilçelerinde Ramazan ayı boyunca çok sayıda programın hayata geçirileceğini bildirdi. Müftü Açık, "Ramazan ayı boyunca tüm camilerde ve Kur'an kurslarında mukabele programları düzenlenecek. Merkezi vaaz sistemi bulunan camilerde her gün öğle ve teravih namazları öncesinde yüz yüze vaazlar verilecek. Kadınlara yönelik mukabele, vaaz ve sohbet programları ile Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerindeki faaliyetler sürdürülecek. Yetim, öksüz, engelli bireyler, öğrenciler, mühtediler, gaziler ve şehit yakınları, göçmenler, Roman vatandaşlar ve emekli personele yönelik iftar programları düzenlenecek. Okullarda Ramazan ve oruç konulu konferanslar gerçekleştirilecek. Belirlenen camilerde hatimle teravih namazları kılınacak. Kadınlara, gençlere, çocuklara ve engellilere yönelik özel irşat programları yapılacak. İmkanlar dahilinde şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek. Ayrıca itikafa girmek isteyen vatandaşlar için camiler hazır hale getirilecek. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve ilçe şubeleri aracılığıyla zekat, fitre ve sadakalar kabul edilerek ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi, giysi ve alışveriş kartı desteği sağlanacak" dedi.

Müftü Açık, fitrenin bu yıl kişi başı 240 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Açık, Ramazan ayı boyunca Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma (Fetva) Hattı'nın da vatandaşların sorularını yanıtlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

11 Ayın Sultanı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Ramazan Programları Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 19:59:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Ramazan Programları Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.