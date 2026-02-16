Kütahya\'da Ramazan Programları Hazır

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kütahya ve ilçelerinde Ramazan boyunca çok sayıda programın hayata geçirileceğini söyledi.

Açık, Peygamber Efendimizin Ramazan ayına ilişkin müjdesini hatırlatarak, 18 Şubat Çarşamba akşamı ilk teravih namazının kılınacağını, 19 Şubat Perşembe günü ise ilk orucun tutulacağını ifade etti. Bu yıl Ramazan ayı temasının "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini aktaran Açık, bu tema ile Ramazan ayının vaktin kıymetini bilme bilincini güçlendirdiğini, caminin ise birlik ve beraberliğin merkezi olduğunu vurguladı. Açık, Kütahya İl Müftülüğü tarafından Kütahya merkez ve ilçelerinde Ramazan ayı boyunca çok sayıda programın hayata geçirileceğini bildirdi. Müftü Açık, "Ramazan ayı boyunca tüm camilerde ve Kur'an kurslarında mukabele programları düzenlenecek. Merkezi vaaz sistemi bulunan camilerde her gün öğle ve teravih namazları öncesinde yüz yüze vaazlar verilecek. Kadınlara yönelik mukabele, vaaz ve sohbet programları ile Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerindeki faaliyetler sürdürülecek. Yetim, öksüz, engelli bireyler, öğrenciler, mühtediler, gaziler ve şehit yakınları, göçmenler, Roman vatandaşlar ve emekli personele yönelik iftar programları düzenlenecek. Okullarda Ramazan ve oruç konulu konferanslar gerçekleştirilecek. Belirlenen camilerde hatimle teravih namazları kılınacak. Kadınlara, gençlere, çocuklara ve engellilere yönelik özel irşat programları yapılacak. İmkanlar dahilinde şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek. Ayrıca itikafa girmek isteyen vatandaşlar için camiler hazır hale getirilecek. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve ilçe şubeleri aracılığıyla zekat, fitre ve sadakalar kabul edilerek ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi, giysi ve alışveriş kartı desteği sağlanacak" dedi.

Müftü Açık, fitrenin bu yıl kişi başı 240 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Açık, Ramazan ayı boyunca Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma (Fetva) Hattı'nın da vatandaşların sorularını yanıtlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA