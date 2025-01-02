Kütahya'da Rehabilitasyon Merkezinin Geleceği İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Rehabilitasyon Merkezinin Geleceği İncelendi

Kütahya\'da Rehabilitasyon Merkezinin Geleceği İncelendi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kullanılmayan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, binanın yeniden işlevlendirilmesi için projeler üzerinde fikir alışverişi yaptı.

02.01.2025 10:49  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bir süredir kullanılmayan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Hilal Kent Mahallesi'nde, 3 bin 545 metrekarelik bir alanda bulunan ve belediye mülkiyetindeki bina, şehrin ihtiyaçlarına yönelik yeniden işlevlendirilmek üzere gündeme alındı.

Başkan Kahveci'ye, incelemeler sırasında Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Ekip, binanın gelecekteki kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik projeler için fikir alışverişi yaptı.

Aynı bölgede hizmet veren Kütahya 1453 Hilalkent Aile Sağlığı Merkezi'nin üst kısmında yer alan alanın, yaşlılar için sosyal projelerde kullanılabileceği belirtilirken, Başkan Kahveci, bu tür yapıların şehre ve vatandaşlara en verimli şekilde kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kahveci, açıklamasında, "Bu ve buna benzer yapılarımızın şehrimiz ve vatandaşlarımız için en verimli şekilde değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Binamızı yeniden işlevlendirmek üzere çalışmalarımıza hız kazandıracağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Rehabilitasyon Merkezinin Geleceği İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Rehabilitasyon Merkezinin Geleceği İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.