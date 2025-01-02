Kütahya\'da Rehabilitasyon Merkezinin Geleceği İncelendi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bir süredir kullanılmayan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Hilal Kent Mahallesi'nde, 3 bin 545 metrekarelik bir alanda bulunan ve belediye mülkiyetindeki bina, şehrin ihtiyaçlarına yönelik yeniden işlevlendirilmek üzere gündeme alındı.

Başkan Kahveci'ye, incelemeler sırasında Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Ekip, binanın gelecekteki kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik projeler için fikir alışverişi yaptı.

Aynı bölgede hizmet veren Kütahya 1453 Hilalkent Aile Sağlığı Merkezi'nin üst kısmında yer alan alanın, yaşlılar için sosyal projelerde kullanılabileceği belirtilirken, Başkan Kahveci, bu tür yapıların şehre ve vatandaşlara en verimli şekilde kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kahveci, açıklamasında, "Bu ve buna benzer yapılarımızın şehrimiz ve vatandaşlarımız için en verimli şekilde değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Binamızı yeniden işlevlendirmek üzere çalışmalarımıza hız kazandıracağız" dedi. - KÜTAHYA