Kütahya'da Sanat Panayırı Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Sanat Panayırı Açıldı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde sanat panayırı sergisi açıldı, 3 gün sürecek.

24.12.2024 10:34
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Kütahya'da 'Sanat panayırı' başladı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Sanat panayırı' konulu sergi, sanatseverlerle buluştu.

Bedesten Fuaye Alanı'nda açılan sergi, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Çizgi Film-Animasyon, Seramik ve Resim bölümleri iş birliğiyle hazırlandı. Etkinliğe, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Güzel Sanatlar MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Kuzucanlı ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Gökhan Kuzucanlı, "Okulumuzdaki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Resim, Çizgi Film-Animasyon ve Seramik bölümlerinden öğrenciler, ders kapsamında veya bireysel olarak yaptıkları eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Etkinliğe davet edilen sanatçılarla birlikte öğrenciler hem eserlerini sergileme hem de satış yapma imkanı buluyorlar" dedi.

Farklı tekniklerle hazırlanan yüzlerce eserin yer aldığı sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kütahya\'da Sanat Panayırı Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Sanat Panayırı Açıldı - Son Dakika

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