Kütahya'da Saray Mahallesine Yeni Muhtarlık Hizmet Binası - Son Dakika
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Kütahya'da Saray Mahallesine Yeni Muhtarlık Hizmet Binası

Kütahya\'da Saray Mahallesine Yeni Muhtarlık Hizmet Binası

Kütahya Belediyesi, Saray Mahallesi'ne yeni muhtarlık hizmet binasını hizmete sundu. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık hizmet binasının mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemek ve karşılamak için bir başvuru noktası olduğunu belirtti.

04.05.2024 10:36  Güncelleme: 10:40
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Kütahya'da Saray Mahallesinin yeni muhtarlık hizmet binasını hizmete sunuldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, " Kütahya Belediyesi'ne bağlı mahalle muhtarlarının ilimiz vatandaşlarının taleplerini dinlemek, karşılamak, gerekli sosyal yardımları ulaştırmak adına bir başvuru noktası niteliğinde Fen İşleri Müdürlüğümüzce muhtarlık hizmet binası tasarlanmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Başta Saray Mahallesi olmak üzere Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Cedit Mahallesi, Zığra Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Çalca Mahallesi, Perli Mahallesi ve Hacıazizler Mahallesine de Muhtarlık Hizmet Binası yapımı tamamlanmıştır. 27 metrekare genişliğine sahip muhtarlık hizmet binası ana birimi muhtar odası olmak üzere gerekli erzak ve aletlerin toplanacağı depo alanı, muhtarların bakım ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri mutfak ve tuvalet alanından oluşmaktadır. Yapı girişinde tanımlanan ahşap gölgelik sarmaşıkların tutunabileceği yüzeyiyle bahar ve yaz aylarında serin ve keyifli bir dış mekan deneyimi sunmayı hedefledik. Bina cephesi kültürel ve doğal dokuya uyum sağlaması hedeflenerek tuğla ağırlıklı oluşturuldu. Çatı kaplaması olarak alaturka kiremit kullanıldı. Açıklıklar için ahşap teması ön plana çıkartıldı. Sonuç olarak muhtarlık hizmet binası, içerisinde muhtarların vatandaş ile daha samimi ve hoşgörülü bir iletişim kurması, muhtarların daha özverili çalışması hedefiyle mahallemize kazandırıldı" ifadelerini kullandı.

Saray Mahallesi muhtarı Necati Şahin de yeni hizmet bunasının hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Saray Mahallesine Yeni Muhtarlık Hizmet Binası - Son Dakika

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