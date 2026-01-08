Kütahya'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam - Son Dakika
Kütahya'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam

08.01.2026 00:06  Güncelleme: 00:09
Kütahya Belediye Meclisi, şehir içi toplu taşıma bilet ücretlerini oy çokluğuyla kabul etti. Yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 30 lira olurken, öğrenci tarifeleri de güncellendi. Ulaşımda değişiklikler, yeni yıl itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Kütahya'da şehir içi toplu taşımada uygulanacak yeni bilet ücretleri, Belediye Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kütahya Belediye Meclisi'nin 3. Dönem 1. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek ele alınırken, şehir içi ulaşımı doğrudan ilgilendiren ücret tarifesi görüşmeleri öne çıktı. Toplantının üçüncü gündem maddesinde, Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan fiyat artışı talebi müzakere edildi.

Söz konusu talep, Belediye Meclisi'nin 3 Aralık 2025 tarihli ve 354 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilmişti. Eşel Mobil Sistemi kapsamında değerlendirilen talep doğrultusunda hazırlanan komisyon raporu, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yeni tarife oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeye göre, şehir içi toplu ulaşımda tam biniş ücreti 30 lira olarak belirlendi. İlkokul ve lise öğrencileri için indirimli kart ücreti 17 liraya, üniversite öğrencileri için biniş ücreti 24 liraya yükseltildi. Üniversite öğrencilerine yönelik ikamet kartı ücreti 22 lira olarak güncellenirken, üniversite hattı olarak bilinen 16 numaralı hatta biniş bedeli 12 lira oldu.

Basın kartı kullanan yolcular için ücret 20 lira olarak belirlenirken, kredi kartı ile yapılan binişlerde ücret 30 lira, banka komisyonu ise 6 lira olarak uygulanacak. NFC ve QR kod ile yapılan temassız ödemelerde biniş ücreti 38 lira olarak belirlendi. Aktarma ücretinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve bu bedel 10 lira olarak korunmaya devam edecek.

Yeni ücretlerin, belediye tarafından belirlenecek tarihten itibaren uygulanacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

