Kütahya'da şehir içi ulaşımda '65 yaş üstü' ayrımı kalmadı - Son Dakika

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Kütahya'da şehir içi ulaşımda '65 yaş üstü' ayrımı kalmadı

Belediye Başkanı Alim Işık, şehir içi ulaşımda 65 yaş üstü vatandaş ayrımının kalktığını söyledi

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehir içi ulaşımda 65 yaş üstü vatandaş ayrımının kalktığını söyledi.

Ulaşım konusunda Kütahya'da ilkleri yaşatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Işık, 65 yaş üstü vatandaşların tam bilet üzerinden desteklenmesi konusunda mecliste alınan karar ile uygulamaya başladıklarını söyledi.

Başkan Işık, "Otobüs işletmecilerimiz geçmişte olduğu gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımızı, 'hor görecek, bunlar indirimli biniyor, yada çok özür diliyorum bedavacı' gibi görünmekten kurtuldular. Kütahyalı hemşehrilerim şunu bilsinler, ister genç ister normal yaş, isterse 65 yaş üstü vatandaşımız arasında bir ayırım kalmamıştır. Elektrikli otobüs ile şehrimizde yeni bir döneme başlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kütahya'da 65 yaş üstü vatandaşlar, verilen kartla şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanıyordu.