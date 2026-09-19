Kütahya’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kütahya’da şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kütahya'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenlendi. Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Programda davetlilerle yakından ilgilenen Vali Musa Işın, şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi. Musa Işın, Anadolu'nun gazi bir milletin mirasını taşıdığını belirterek, "Bizler Anadolu irfanıyla yetişmiş, gazi bir milletin evlatları ve torunlarıyız. Bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi, bedenini siper ederek gazi olan kahramanlarımızı ve ailelerini kendi canımızdan aziz bilmek zorundayız" dedi. Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Işın, gazilerin hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının takip edilmesi ve hiçbir zaman yalnız bırakılmamaları konusunda hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

"Bütün kapılarımız sizlere açıktır"

Gazilere hitap eden Vali Musa Işın, kamu kurumlarının kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu belirterek, "Bizler sizin evlatlarınız ve kardeşleriniziz. Valiliğimizin, komutanlıklarımızın, Emniyet Müdürlüğümüzün ve bütün kamu kurumlarımızın kapıları sizlere her zaman açıktır. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız" diye konuştu.

Anadolu'nun asırlardır büyük mücadelelere sahne olduğunu ifade eden Işın, vatan uğruna ağır bedeller ödendiğini söyledi. Işın, "Bu vatanın bedeli ağır ödenmiştir. Biz bedenlerimizi siper ederiz ancak vatanımızı çiğnetmeyiz. Çünkü vatanımız canımızdan daha azizdir" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Vali Musa Işın, "Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, birbirimize kenetlendiğimiz ve 86 milyon tek yürek olduğumuz sürece hiçbir dahili veya harici güç bizim sırtımızı yere getiremez" dedi.

Program, Vali Musa Işın'ın aziz şehitleri rahmet ve minnetle anması, ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilemesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüYemek TarifiKütahyaYerelSon Dakika

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
“Şehidin adı siliniyor“ iddiasına yalanlama Protokol şartı ortaya çıktı "Şehidin adı siliniyor" iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
Galatasaray maçı öncesi Barcelona’da kaleci krizi Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi
13:10
Yeşilçam’ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
12:53
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 13:16:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement